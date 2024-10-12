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08:21, 12 октября 2024Мир

В Киеве заговорили о необходимости уступить России

Spiegel: окончание украинского конфликта с РФ без уступок будет невозможно

Фото: Reuters

В Киеве начали обсуждать сценарий завершения конфликта. Согласно ему, Украина откажется от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, написало немецкое издание Der Spiegel, cсылаясь на высокопоставленного киевского чиновника.

«Мы считали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция России. Но без уступок это будет невозможно. Сделка также должна быть выгодной для России», — написано в статье.

Собеседник издания также признал, что независимо от того, кто станет следующим президентом Соединенных Штатов, темпы поддержки Украины будут снижаться. Как отметил чиновник, моральный дух украинских военных беспокоит, а граждане больше не хотят воевать. Несправедливость войны может разорвать общество на части, резюмируется в статье.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что Киев намерен провести второй «саммит мира» с участием России до конца 2024 года. При этом дипломат исключил возможность прямых двусторонних переговоров с Россией на этой встрече.

В начале октября издание Washington Post написало, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке энтузиазм США относительно военной поддержки Украины начинает угасать. Отмечается, что Украина находится в состоянии неопределенности относительно перспектив дальнейших поставок вооружения Киеву.

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      Марина Совина
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