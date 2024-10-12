В США обвинили Иран в попытках убить Трампа

Politico: Иран предпринимает попытки убить Трампа

Власти Ирана якобы предпринимают активные попытки убить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и бывших высокопоставленных американских чиновников, которых республика винит в гибели иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Об этом пишет издание Politico.

СМИ утверждает, что обсудило это с 24 чиновниками, среди которых есть бывшие парламентарии, агенты Секретной службы и высокопоставленные чиновники. Они рассказали о попытках ведения цифровой слежки за бывшими госслужащими и членами их семей. Также они сообщили о стремлении предполагаемых оперативников из Ирана выследить одного американского чиновника во время его поездки за границу.

При этом отмечается, что бывшие сотрудники Совета национальной безопасности вынуждены тратить сотни тысяч долларов на обеспечение своей безопасности, так как не получают никакой защиты от американских властей.

Ранее Президент США Джо Байден призвал власти Ирана «прекратить строить заговоры» против Трампа. Сообщается, что «мишенью Ирана» якобы стали также экс-госсекретарь Майк Помпео, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.