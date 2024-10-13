Экс-адвокат Фейгин получал деньги от Украины, Польши, Германии и Ирландии

Скандально известный экс-адвокат Марк Фейгин (признан иноагентом на территории России) получал финансирование от Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Украины, следует из документов, имеющихся в распоряжении, пишет РИА Новости.

После проверки вышеназванных стран, Минюст признал Фейгина иноагентом в апреле 2022 года.

В июне Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Фейгина к 11 годам колонии по делу о распространении фейков о Российской армии.

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных сайтов на четыре года. Кроме того, ему назначен штраф в размере 4,5 миллиона рублей.

26 января Фейгин был заочно арестован. 16 октября 2023 года Фейгина объявили в розыск.