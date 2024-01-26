Уехавшего на Украину российского юриста заочно арестовали

В Москве суд заочно арестовал экс-адвоката Фейгина, уехавшего на Украину

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом), уехавшего на Украину. Об этом сообщает RT.

Фейгин проходит по уголовному делу о заведомо ложном сообщении о теракте.

МВД России объявило его в розыск. В отношении Фейгина возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ»). Он, по данным следствия, регулярно освещает деятельность украинского «Легиона "Свобода России"» (запрещенная в России террористическая организация).

28 апреля 2023 года Генпрокуратура признала нежелательной на территории России иностранную неправительственную организацию «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) из Польши, которая была создана экс-депутатами Ильей Пономаревым, Геннадием Гудковым (они включены в реестр иноагентов) и Фейгиным.

Организация представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации, а ее целями являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти, пояснили в ведомстве свое решение.

Минюст включил Фейгина в реестр СМИ-иноагентов 8 апреля 2022 года. В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката за нарушение профессиональной этики.