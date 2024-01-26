Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:05, 26 января 2024Силовые структуры

Уехавшего на Украину российского юриста заочно арестовали

В Москве суд заочно арестовал экс-адвоката Фейгина, уехавшего на Украину
Марк Фейгин

Марк Фейгин. Фото: РИА Новости

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом), уехавшего на Украину. Об этом сообщает RT.

Фейгин проходит по уголовному делу о заведомо ложном сообщении о теракте.

МВД России объявило его в розыск. В отношении Фейгина возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ»). Он, по данным следствия, регулярно освещает деятельность украинского «Легиона "Свобода России"» (запрещенная в России террористическая организация).

28 апреля 2023 года Генпрокуратура признала нежелательной на территории России иностранную неправительственную организацию «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) из Польши, которая была создана экс-депутатами Ильей Пономаревым, Геннадием Гудковым (они включены в реестр иноагентов) и Фейгиным.

Организация представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации, а ее целями являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти, пояснили в ведомстве свое решение.

Минюст включил Фейгина в реестр СМИ-иноагентов 8 апреля 2022 года. В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката за нарушение профессиональной этики.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Западе готовили встречу Зеленского и Путина для окончания СВО. Почему она не состоялась?

      МАГАТЭ высказалось об использовании Киевом ядерных материалов на фронте

      В США сообщили о приближающей победу России над Украиной позиции Трампа

      В США назвали возможную причину ударов Украины по Донецку и Белгороду

      В России задумались о сборке иранских машин

      Автор хита «Медуза» сбрил брови и объяснил нежелание возвращаться в Россию

      Уехавшего на Украину российского юриста заочно арестовали

      Пользователи сети рассказали о «красных флагах» при выборе отеля

      Российские Т-80БВМ в зоне СВО оснастили «Волнорезами»

      В Подмосковье женщина сдала полиции вернувшегося с СВО супруга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше