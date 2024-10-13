Более 20 человек пострадали на съемках фильма в Ленобласти. Под массовкой обрушился деревянный перрон

При обрушении декораций во время съемок «Василия Теркина» пострадали 23 человека

Число пострадавших при обрушении декораций на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области выросло до 23 человек. По данным правительства региона, большую часть травм составили ссадины и ушибы. Также госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени.

Съемки картины проходили в Толмачевском городском поселении. В ходе работы на площадке обрушился деревянный перрон, на котором находилась массовка. Пострадавших доставили в районную больницу в Луге.

Режиссер рассказал подробности об инциденте на съемках фильма

Режиссер картины Карен Геворкян рассказал, что не пострадал в результате случившегося. Кинематографист добавил, что всего лишь потерял очки, и, вероятно, уже их не найдет, поскольку их могли раздавить.

Перрон, полустанок. Стоит поезд. Перрон состоит из восьми секций. Сегодня, видимо, от больших эмоциональных встрясок, одна секция, которая находится на высоте метр шестьдесят от земли вместе со мной, с камерой, с кинооператором, со звукооператором и с некоторым количеством людей в массовке плюхнулась на землю Карен Геворкян режиссер

«Ничего криминального не произошло, съемки фильма должны продолжаться, это государственное дело. (...) Актеры не пострадали, пострадала массовка, которая была на перроне», — объяснил Геворкян.

Как утверждает кинематографист, по закону скорая помощь присутствует на съемочной площадке. По этой причине врачи незамедлительно начали оказывать помощь пострадавшим. Кроме того, на место вызвали еще несколько карет скорой помощи.

Среди пострадавших при обрушении декораций были несовершеннолетние

Геворкян уточнил, что среди пострадавших при обрушении декораций во время съемок были дети. По его словам, несовершеннолетние получили ушибы. При этом переломов ни у кого из детей нет, подчеркнул режиссер.

По данным Комитета по здравоохранению Ленинградской области, всего во время ЧП пострадало девять несовершеннолетних. Всем им оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация в стационар никому не потребовалась.