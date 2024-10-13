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18:51, 13 октября 2024Спорт

Черчесов проиграл третий матч подряд во главе сборной Казахстана

Тренер Черчесов проиграл третий матч подряд во главе сборной Казахстана

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сборная Казахстана проиграла национальной команде Словении в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча прошла в Алма-Ате и завершилась со счетом 0:1 в пользу соперника. Таким образом, сборная Казахстана проиграла третий матч подряд под руководством россиянина Станислава Черчесова.

Ранее президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов оценил будущее Черчесова на посту главного тренера сборной страны после провала в Лиге наций. Барменкулов заявил, что федерация дала Черчесову карт-бланш.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Его предыдущим местом работы был венгерский «Ференцварош».

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      Анастасия Борисова
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