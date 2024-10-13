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15:02, 13 октября 2024Мир

Карибские страны потребуют от Британии репарации за работорговлю

Daily Mail: 15 стран Карибского бассейна потребуют от Великобритании репарации

Фото: Andrew Milligan / Reuters

15 стран Карибского бассейна на предстоящем саммите Содружества наций потребуют от Великобритании выплатить репарации из-за роли Лондона в работорговле. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

«Группа из 15 правительств стран Карибского бассейна единогласно согласилась вынести вопрос о репарациях за рабство на обсуждение на встрече глав правительств Содружества наций в Самоа 21 октября», — говорится в материале.

Карибские страны выступили с такой инициативой после того, как премьер-министр Барбадоса Миа Моттли заявила на полях ООН, что репарации за рабство и колониализм должны стать частью новой «глобальной перезагрузки».

3 октября Британия договорилась с Маврикием о передаче ему суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия, на котором расположена британско-американская военная база. После этого Аргентина также решила вернуть себе спорные с Лондоном Фолклендские (Мальвинские) острова.

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      Лина Пивоварова
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