Карибские страны потребуют от Британии репарации за работорговлю

Daily Mail: 15 стран Карибского бассейна потребуют от Великобритании репарации

15 стран Карибского бассейна на предстоящем саммите Содружества наций потребуют от Великобритании выплатить репарации из-за роли Лондона в работорговле. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

«Группа из 15 правительств стран Карибского бассейна единогласно согласилась вынести вопрос о репарациях за рабство на обсуждение на встрече глав правительств Содружества наций в Самоа 21 октября», — говорится в материале.

Карибские страны выступили с такой инициативой после того, как премьер-министр Барбадоса Миа Моттли заявила на полях ООН, что репарации за рабство и колониализм должны стать частью новой «глобальной перезагрузки».

3 октября Британия договорилась с Маврикием о передаче ему суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия, на котором расположена британско-американская военная база. После этого Аргентина также решила вернуть себе спорные с Лондоном Фолклендские (Мальвинские) острова.