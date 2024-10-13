На Украине сотрудники военкомата в поисках новобранцев заблокировали ресторан

В украинском городе Яремче сотрудники военкомата заблокировали ресторан

На Украине в городе Яремче Ивано-Франковской области сотрудники местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в поисках новобранцев заблокировали ресторан и устроили проверку документов. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

«Люди теперь ищут где им поесть, чтоб не столкнуться с военкомами», — отмечается в публикации.

12 октября сообщалось, что сотрудники украинских ТЦК провели рейды по ночным заведениям Львова. Отмечается, что они применяли силу к мужчинам призывного возраста при проверке военно-учетных документов.

Ранее стало известно, что в Черкассах сотрудники ТЦК устроили облаву на концерте стендап-комика Антона Тимошенко.