Президент Киргизии осудил Запад за призывы к отказу от сотрудничества с Россией

Глава Киргизии призывал страны Запада не указывать Бишкеку

Президент Киргизии Садыр Жапаров осудил страны Запада за призывы к Бишкеку отказаться от сотрудничества с Россией. Речь главы Киргизии в воскресенье, 13 октября в своем Telegram-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Жапаров отметил, что западные страны часто говорят одно, делая другое. Он отметил, что многие Европейские страны на деле сотрудничают с Россией, но при этом требуют от Киргизии, чтобы она отказалась от подобного сотрудничества. Глава Киргизии напомнил, что страны СНГ все были когда-то частью единой страны — СССР. «Они не должны нам указывать», — заявил Садыр Жапаров.

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Москву. Президент страны примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.