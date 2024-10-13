Президент Киргизии ответил на вопрос о попытках давления Запада на партнеров России

Жапаров о попытках давления Запада: они не должны нам указывать

Президент Киргизии Садыр Жапаров жестко ответил на вопрос о попытках давления Запада на партнеров России. Видео с комментарием лидера республики размещено в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Это, конечно, неправильно, потому что [страны Запада] они же сотрудничают с Россией. А нам они не должны так говорить, в общем — указывать или просить, чтобы мы не сотрудничали с Россией», — заявил он.

В сентябре вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов заявил, что из-за российско-украинского конфликта республика оказалась под «перекрестным огнем», однако она все равно не займет чью-либо сторону в этом противостоянии. Он указал, что для Бишкека приоритетным остается внутренний прогресс и власти не намерены ставить что-либо выше собственного национального развития.