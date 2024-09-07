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19:04, 7 сентября 2024Бывший СССР

Власти Киргизии пообещали не отказываться от России из-за Украины

Вице-премьер Киргизии: отказ от России не соответствует интересам Бишкека

Фото: Жоомарт Ураимов / РИА Новости

Из-за российско-украинского конфликта Киргизия оказалась под «перекрестным огнем», однако она все равно не займет чьей-либо стороны в этом противостоянии. Об этом заявил вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов. Его цитирует турецкое издание TRT World.

Он напомнил, что в республике проживают значительные общины как русских, так и украинцев. Но для киргизских властей приоритетным остается внутренний прогресс, и они не намерены ставить что-либо выше собственного национального развития.

При этом он заверил, что Бишкек не собирается внезапно отказаться от России «только потому, что культура отмены популярна». По его словам, это не соответствует национальным интересам республики, тем более что Россия — это один из основных торговых партнеров Киргизии.

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«Я должен отметить, что мы уже живем в условиях фактических санкций, особенно в нашем банковском секторе. Но мы будем упорствовать. Кыргызстан не будет втянут в геополитические игры, и мы не позволим этим вызовам отвлечь нас или помешать нашему национальному развитию», — констатировал Байсалов.

В начале августа Байсалов с сомнением отнесся к тому, что в России мигрантам не разрешат работать в медицинской и образовательной сферах. Он выразил надежду, что такие правила не коснутся граждан Киргизии, поскольку свободный и равноправный доступ к трудовому рынку объявлен основополагающим принципом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он дал понять, что если граждан Киргизии приравняют к мигрантам из третьих стран, то властям республики будет непросто объяснить своему народу пребывание в ЕАЭС.

Позже, 5 сентября, стало известно, что главное внешнеполитическое ведомство Киргизии призвало граждан временно воздержаться от путешествий в Россию.

Также выяснилось, что банкам Киргизии в течение года не разрешено принимать к исполнению платежные поручения и осуществлять расчеты по контрактам без поставки на территорию этого среднеазиатского государства.

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