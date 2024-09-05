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09:49, 5 сентября 2024Бывший СССР

В Киргизии призвали граждан воздержаться от поездок в Россию

МИД Киргизии призвал воздержаться от поездок в Россию из-за проверок на границе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

МИД Киргизии призвал граждан временно воздержаться от поездок в Россию из-за усиленных проверок на границе. Заявление доступно на сайте дипломатического ведомства.

«Посольство Киргизии в РФ рекомендует гражданам Кыргызской Республики, не имеющим веских оснований для въезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездок на ее территорию», — говорится в публикации.

31 августа президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости страны. Глава российского государства охарактеризовал республику как стратегического партнера и союзника Москвы, упомянув активное взаимодействие стран в рамках международных организаций.

Ранее депутат парламента республики Исхак Масалиев призвал Бишкек встать на сторону России в конфликте с Украиной. По его словам, Киргизия как член Организации Договора о коллективной безопасности должна отойти от позиции нейтралитета и подумать, как поддержать своего союзника.

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      Глеб Палехов
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