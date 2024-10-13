Сын госпитализированного актера Ливанова рассказал о состоянии отца

Сын госпитализированного актера, народного артиста РСФСР Василия Ливанова Борис рассказал о состоянии здоровья отца. С ним поговорили журналисты «Газеты.ру».
12 октября артиста вывели из медикаментозной комы.
«Все хорошо. Не читайте до обеда советских газет», — сказал Ливанов-младший.
Василия Ливанова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского 29 сентября с инсультом. Перед госпитализацией он жаловался на слабость, одышку, нарушение речи и боли. Позже, во время операции, у него остановилось сердце, однако врачи смогли сохранить актеру жизнь.