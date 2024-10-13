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16:37, 13 октября 2024Экономика

Умер известный олигарх из 90-х Александр Смоленский. Он создал банк «Столичный» и помогал переизбраться Ельцину

Умер известный олигарх и основатель банка «Столичный» Александр Смоленский

Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

Предприниматель Александр Смоленский умер на 71-м году жизни. Он был создателем банка «Столичный», а также участником «семибанкирщины» — неформальной группой бизнесменов, помогавшей Борису Ельцину переизбраться на второй президентский срок в 1996 году.

О смерти бизнесмена сообщило издание «Коммерсантъ», подробности и причины не уточняются.

Смоленский заявил, что отошел от дел, больше 20 лет назад

В 1987 году Смоленский организовал один из первых кооперативов в Москве. Спустя два года он создал и возглавил коммерческий банк «Столичный», который затем переименовали в СБС-Агро». После дефолта в 1998 году кредитная организация разорилась, а олигарх возглавил финансовую группу ОВК (Общество взаимного кредита).

Фото: Александр Сенцов / Александр Чумичев / ТАСС

В 2003 году Смоленский продал холдинг Владимиру Потанину, как сообщали СМИ, за 200 миллионов долларов. В беседе с журналистами, комментируя сделку, он заявил, что отошел от дел, а акционеров ОВК будет представлять его сын.

Олигарх был участником «семибанкирщины»

Смоленский упоминается как участник «семибанкирщины» — неформальной группы крупнейших российских бизнесменов, которые играли значительную роль в политической и экономической жизни страны. Они помогли Ельцину переизбраться на второй срок.

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В нескольких источниках фигурируют разные фамилии бизнесменов из «семибанкирщины». В их числе наряду со Смоленским Борис Березовский, Михаил Ходорковский (включен Минюстом в реестр иноагентов), Михаил Фридман, Петр Авен, Владимир Потанин и Владимир Гусинский. Их упоминал в одном из интервью Березовский. СМИ также пишут, что в группу банкиров могли входить Виталий Малкин и Владимир Виноградов.

После того, как Смоленский избавился от активов в 2003 году, он написал серию книг в соавторстве с журналистом Эдуардом Краснянским.

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      Варвара Кошечкина
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