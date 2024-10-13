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16:22, 13 октября 2024Экономика

В ЦБ оценили степень зависимости от МВФ

Зампред Заботкин: Центробанк давно не подотчетен МВФ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Центробанк (ЦБ) уже давно не подотчетен Международному валютному фонду (МВФ). Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью предпринимателю Игорю Рыбакову, которое доступно на его YouTube-канале.

«Никаких обязательств перед МВФ в части макроэкономической политики вот с того момента, когда мы перестали получать от МВФ финансовую помощь, мы не несем», — отметил зампред ЦБ.

Он подчеркнул, что обязательства Банка России перед МВФ были полностью погашены в начале 2000-х годов. По его словам, последние транши ЦБ получил накануне кризиса 1998 года.

Ранее Заботкин заявил, что в ближайший год россиянам не стоит ждать существенного снижения темпов роста потребительских цен. По его словам, сохранению высокой инфляции будет способствовать дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке.

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      Виктория Кондратьева
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