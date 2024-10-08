Россиян призвали не ждать скорого снижения цен

Зампред ЦБ Заботкин: в ближайший год в России не стоит ждать резкого падения цен

В ближайший год россиянам не стоит ждать существенного снижения темпов роста потребительских цен, сохранению высокой инфляции будет способствовать дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, его слова приводит «Коммерсантъ».

Замглавы регулятора отметил, что в настоящее время инфляция в России во многом питается массированными капитальными вложениями отечественных компаний в адаптацию к новым условиям на фоне усиления санкционного давления со стороны западных стран. В ближайший год рост спроса и цен на строительство новых мощностей, оснащение их новым оборудованием или замену действующего на технику из «дружественных» РФ государств не успеет свести на нет дефициты на внутреннем рынке.

В результате, добавил Заботкин, весомых предпосылок для значительного снижения темпов роста потребительских цен в России в среднесрочной перспективе не будет. На этом фоне руководство ЦБ беспокоят риски реализации в стране сценария «инфляционной спирали», при котором ускорение темпов роста цен в стране сопровождается увеличением зарплат работников. Зампред регулятора отметил, что в обозримом будущем проинфляционный эффект стимулирования капвложений сохранится. Этому будут способствовать как сохранение жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), так и расширение производственных возможностей российских предприятий, заключил он.

Ранее он назвал переход к бюджетному правилу, согласно которому Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные нефтегазовые доходы, важной составляющей достижения низкой инфляции в России в период с 2017 по 2020 год. Тогда, напомнил Заботкин, средние темпы роста потребительских цен в стране составляли около четырех процентов. Он отметил, что достижение этого уровня в среднесрочной перспективе является для регулятора одной из главных задач.