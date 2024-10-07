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17:27, 7 октября 2024Экономика

ЦБ раскрыл сдерживающий рост цен фактор

Замглавы ЦБ Заботкин: бюджетное правило помогло достичь низкой инфляции в России
СюжетПандемия в России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Переход к бюджетному правилу в 2017 году сыграл важную роль в сдерживании роста потребительских цен и достижении низкой инфляции в России до пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что благодаря вышеуказанному механизму российским властям удавалось сдерживать рост потребительских цен с 2017 по 2020 год. В тот период средняя инфляция в стране находилась на уровне примерно четырех процентов. Переход к бюджетному правилу был важной составляющей быстрого достижения низких темпов роста цен впервые за всю современную экономическую историю России, пояснил Заботкин. Он добавил, что одной из главных задач ЦБ в настоящее время является возврат годовой инфляции в стране к уровню, существовавшему в 2017-2020 годах. «Очень важно это сделать и вновь», — резюмировал зампред ЦБ.

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По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госказны от продажи различных энергоресурсов, включая нефть и газ. В этом плане, подчеркнул Заботкин, федеральный бюджет оказывает значительное влияние как на совокупный спрос, так и через него — на инфляцию. При этом, почему после 2020 года бюджетное правило перестало помогать сдерживать инфляцию, зампред ЦБ разъяснять не стал.

Установленная ЦБ цель по инфляции составляет четыре процента годовых. В этом году добиться выполнения поставленной задачи не удастся, к концу декабря годовые темпы роста потребительских цен в стране, согласно ожиданиям регулятора, превысят 6,5-7 процентов. В 2025-м средняя инфляция, по прогнозу ЦБ, составит 4-4,5 процента, а в 2026-м — вплотную приблизится к необходимому уровню.

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