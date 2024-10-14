22-летняя россиянка использовала мухоморы в качестве снотворного и поплатилась

Жительница Красноярска использовала мухоморы как снотворное и попала в больницу

Жительница Красноярска использовала мухоморы в качестве снотворного и поплатилась. По данным портала Ngs24.ru, 22-летняя россиянка попала в токсикологическое отделение больницы.

Издание разузнало, что девушка не раскрыла, как достала ядовитые грибы. Медики начали оказывать пострадавшей всю необходимую помощь.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 55-летняя женщина попала в реанимацию после того, как поужинала грибами.

Где женщина взяла эти грибы, не раскрывалось. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

Еще раньше жительница Барнаула решила отравить бывшего сожителя и попросила своего брата о помощи. Их обоих признали виновными по делу о покушении.