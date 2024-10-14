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14:39, 14 октября 2024Экономика

Банк России назвал сроки падения инфляции до 4 процентов

Зампред ЦБ Заботкин: мы добьемся целей по инфляции в 2025 году

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Банке России, как и прежде, рассчитывают добиться поставленных регулятором целей по инфляции. Об этом заявил зампред Центрального банка Алексей Заботкин. Его цитирует ТАСС.

По его словам, в 2025 году ЦБ добьется четырехпроцентной инфляции.

Ранее Заботкин заявил, что в среднесрочной перспективе Банк России не рассматривает возможность повышения целей по инфляции. Более того, есть вероятность ее понижения после стабилизации.

Согласно прогнозам регулятора, инфляция по итогам этого года, вероятно, превысит предсказанный ранее диапазон.

По мнению Заботкина, если бы ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых, то россияне бы столкнулись бы с двузначной инфляцией.

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