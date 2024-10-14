Число отравившихся в российской школе детей и учителей резко возросло

На Камчатке число госпитализированных после отравления в школе возросло до 35

Число школьников и педагогов, которые отравились в школе города Елизово на Камчатке, резко возросло. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

До этого сообщалось о 20 пострадавших. Согласно последним данным, в больницы госпитализировали 35 человек. По информации правительства, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

После случившегося следователи начали проверку. Предварительно, причиной массового отравления детей и учителей в Елизово могла стать сальмонелла. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В начале октября жители Керчи массово отравились едой, заказанной в службе доставки Wasabi. Пострадавшие тогда заразились сальмонеллезом. Кроме того, на объекте обнаружили грубые нарушения санитарного законодательства.