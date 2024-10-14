Дикие кенгуру расплодились в Великобритании

В сельской местности Великобритании начали размножаться кенгуру из Австралии

В Великобритании местные жители стали все чаще замечать кенгуру в дикой природе. Об этом пишет Metro.

Кенгуру валлаби время от времени видят на острове на протяжении последних десяти лет. Животные, чей ареал обитания находится в штате Тасмания, Австралия, каким-то образом попали в Великобританию и расплодились в сельской местности. Неизвестно, кто и зачем выпустил животных в дикую природу. Не исключено, что они сбежали из частного зоопарка и начали размножаться.

Последний раз валлаби видели в начала октября в одном из частных садов на юго-западе Англии. До этого другого кенгуру дважды встречали в поле недалеко от Эксетера. Еще одно животное насмерть сбил автомобиль в Корнуолле.

Валлаби — группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых. Как правило, они меньше, чем кенгуру или валлару. Животные распространены в Тасмании, Новой Гвинее и на архипелаге Бисмарка. Обитают в основном в зарослях кустарников и в лесах, но могут встречаться и на открытых пространствах, в степях. Также валлаби были завезены в Новую Зеландию и на Британские острова, где наиболее крупная колония находится на острове Мэн.

Ранее сообщалось, что из Ярославского зоопарка украли кенгуренка по кличке Крош, а из парка птиц «Воробьи» в Калуге — двух других шестимесячных кенгурят. Вором оказался карлик, который планировал обменять одного из кенгурят на редкую макаку.