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12:25, 14 октября 2024Из жизни

Дикие кенгуру расплодились в Великобритании

В сельской местности Великобритании начали размножаться кенгуру из Австралии

Фото: David Clode / Unsplash

В Великобритании местные жители стали все чаще замечать кенгуру в дикой природе. Об этом пишет Metro.

Кенгуру валлаби время от времени видят на острове на протяжении последних десяти лет. Животные, чей ареал обитания находится в штате Тасмания, Австралия, каким-то образом попали в Великобританию и расплодились в сельской местности. Неизвестно, кто и зачем выпустил животных в дикую природу. Не исключено, что они сбежали из частного зоопарка и начали размножаться.

Последний раз валлаби видели в начала октября в одном из частных садов на юго-западе Англии. До этого другого кенгуру дважды встречали в поле недалеко от Эксетера. Еще одно животное насмерть сбил автомобиль в Корнуолле.

Валлаби — группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых. Как правило, они меньше, чем кенгуру или валлару. Животные распространены в Тасмании, Новой Гвинее и на архипелаге Бисмарка. Обитают в основном в зарослях кустарников и в лесах, но могут встречаться и на открытых пространствах, в степях. Также валлаби были завезены в Новую Зеландию и на Британские острова, где наиболее крупная колония находится на острове Мэн.

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      Антонина Черташ
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