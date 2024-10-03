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12:47, 3 октября 2024Силовые структуры

Раскрыта взволновавшая всю Россию кража трех кенгурят. Похитителем оказался карлик с необычной мечтой

Подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков Калуги и Ярославля задержали

Кадр: Пресс-служба МВД России

Правоохранительные органы раскрыли подробности похищения маленьких кенгурят из российских зоопарков. Похитителем экзотических животных оказался карлик-рецидивист — 31-летний Иван Некрасов родом из Вологодской области. На допросе он признался, что похищал кенгуру для дальнейшей продажи.

Мужчина занимается воровством с подросткового возраста, начинал с мобильных телефонов и мелких сумм денег. В этом помогал его рост, который составляет менее 1,5 метра — он отлично мог пробираться в квартиры и дома через щели в дверях и окна на чердаках. В 2017 году Некрасова впервые поймали, однако ему удалось скрыться от преследования. Спустя два года он получил условный срок и был объявлен в федеральный розыск по статье о краже с проникновением в жилье.

На похищение кенгуру он решился после того, как заранее нашел покупателей на животных. Обсудив с ними условия, преступник отправился в ярославский и калужский зоопарки.

Кадр: Пресс-служба МВД России

Один похищенный кенгуренок не выжил

Всего Некрасов успел украсть трех детенышей кенгуру. Одного из них правоохранители нашли в большой клетчатой сумке, которая была при похитителе в момент задержания в электричке на территории Владимирской области. Второе животное не выжило, а третий кенгуренок на данный момент разыскивается, вор успел его продать.

Здорового кенгуренка уже привезли обратно в ярославский зоопарк. Он находится под присмотром ветеринаров. Преступника задержали и отвезли в отделение полиции. В отношении него возбуждено дело о краже.

У карлика-рецидивиста была необычная мечта

Некрасов пояснил, что занялся похищением и дальнейшей продажей кенгурят ради приобретения редкой макаки — это было его мечтой. При этом мужчина был замечен и с другими экзотическими животными. Как стало известно, ранее он пытался переехать жить в Сочи с крокодилом. В 2020 году Некрасов принес хищника в отдел МВД, чтобы ему подписали разрешение на перевозку, однако крокодила изъяли и передали ветеринарам.

Как рассказали соседи Некрасова, до этого он был замечен за жестоким обращением с животными — он топил кошек.

Похитителя попросили привлечь к максимальной ответственности

Подозреваемый в похищении кенгурят признался в преступлениях. Как рассказали в МВД, первое животное 31-летний преступник украл в Заволжском районе Ярославля 27 сентября — был похищен детеныш кенгуру по кличке Крош. Еще двух животных он выкрал через три дня в Калужской области.

Кадр: Пресс-служба МВД России

Ситуация с кражей маленьких кенгуру, только покинувших сумки матерей, взволновала многих россиян. В ней просили разобраться депутаты Госдумы. В частности, ими был направлен запрос в МВД с просьбой привлечь похитителя к максимальной ответственности — до пяти лет колонии, если хоть один кенгуренок не выживет.

Как отмечают эксперты, сейчас на черном рынке действительно есть спрос на рыже-серых валлаби (вид похищенных кенгуру), так как из-за границы сумчатых в последнее время почти не привозят.

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      Анастасия Алимпиева
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