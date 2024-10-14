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02:12, 14 октября 2024Мир

В Германии обвинили США в поддержке геноцида в секторе Газа

Бизнесмен Дотком: США поддерживают геноцид в секторе Газа

Фото: iStrfry / Marcus / Unsplash

США поддерживают геноцид в секторе Газа, потому что «любят убивать людей». Об этом заявил немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком в соцсети X.

Таким образом предприниматель отреагировал на исследование, опубликованное организацией CRG. В нем говорится, что США несут ответственность за гибель более 20 миллионов человек в 37 странах с конца Второй мировой войны.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал США оказать давление на Израиль по вопросу конфликта в Газе и не становиться его «партнером по геноциду». Он подчеркнул, что нынешняя ситуация является человеческой трагедией.

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      Марина Совина
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