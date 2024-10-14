АСОП: грузооборот российских портов снизился на 3,5 процента в январе-сентябре

По итогам первых девяти месяцев 2024 года суммарный грузооборот российских портов упал на 3,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и снизился до отметки в 667,4 миллиона тонн. Об этом сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

За отчетный период снизились объемы перевалки как сухих, так и наливных грузов, — на 4 и 2,9 процента соответственно, до 332,4 и 335 миллионов тонн. В январе-сентябре было перегружено в общей сложности 526,5 миллиона тонн экспортных (-3,2 процента) и 31,5 миллиона тонн импортных (плюс 8,1 процента) грузов, уточнили в ассоциации. Кроме того, за это время в российских портах перегрузили 50 миллионов тонн транзитных (плюс процент) и 59,3 миллиона тонн каботажных (минус 13,6 процента) грузов.

В целом за первые девять месяцев 2024 года снижение грузооборота было зафиксировано в большинстве ключевых российских портов. Так, показатель портов Арктического бассейна упал на 5,7 процента, до 69,4 миллиона тонн, Азово-Черноморского — на 7,5 процента, до 209,4 миллиона, Дальневосточного — на 2,3 процента, до 175,9 миллиона. Грузооборот портов Балтийского бассейна за это время увеличился на процент, до 206,5 миллиона тонн, а Каспийского — на 9,3 процента, до 6,2 миллиона, резюмировали в АСОП.

В начале 2024 года динамика падения грузооборота российских портов была стремительнее. Так, по итогам января суммарный объем перевалки грузов снизился на 6,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го, до 71 миллиона тонн. По итогам первых четырех месяцев спад составил 4,3 процента (до 288,4 миллиона), а за первую половину года — 3,1 процента (до 448,6 миллиона).