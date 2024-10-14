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09:48, 14 октября 2024Наука и техника

Экс-разработчик предсказал невыход GTA VI в 2025 году

Экс-сотрудник Rockstar заявил, что GTA VI не выйдет в срок

Фото: Peter Morgan / AP

Бывший сотрудник Rockstar Games Оббе Вермей предсказал, что новая часть игры GTA не выйдет точно в срок. Об этом он рассказал в своем X.

Вермей был техническим директором студии и работал над играми GTA III и GTA IV. Общаясь с подписчиками в соцсети, специалист предположил, что с высокой долей вероятности Grand Theft Auto VI не выйдет осенью 2025 года, как это планируют ее создатели.

Оббе Вермей заметил, что его экс-коллеги — перфекционисты: «они не выпустят тайтл, если не будет довольны им на 100 процентов». Инженер отметил, что у такого крупного продукта просто нет конкурентов, поэтому Rockstar Games не пострадает, если отложит релиз на несколько месяцев. «Игра все равно будет продаваться больше 10 лет», — подчеркнул автор.

Вермей признал, что когда он работал над GTA IV, игру решили отложить за четыре месяца до релиза. «Вероятно, они примут решение, выпускать ли игру в срок, в мае 2025 года», — заметил Оббе Вермей.

Также Вермей заявил, что релиз GTA VI на ПК состоится не раньше 2027 года. В заключение специалист отметил, что не имеет никаких инсайдов, а просто предполагает — он не общался с сотрудниками Rockstar Games и покинул компанию 15 лет назад.

Ранее бывший сотрудник Rockstar Games Оббе Вермей объяснил, почему в GTA IV не добавили паромы. По его словам, они создавали сложности в игре и могли вызвать баги.

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      Андрей Ставицкий
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