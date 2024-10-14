В турнире по спортивному ничегонеделанию приняли участие больше 70 бездельников

На турнире по безделью в Гонконге дисквалифицировали за сон и подвижность

В Гонконге прошел очередной турнир по ничегонеделанию. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Поскольку родиной «спортивного» безделья считается Южная Корея, соревнования проходили в Корейском культурном центре. Участвовали более 70 человек. От них требовалось целых 90 минут сидеть и ничего не делать. За болтовню, сон и чрезмерную подвижность могли дисквалифицировать.

Чтобы убедиться в том, что соревнующиеся действительно расслаблены, у них каждые 15 минут измеряли пульс. Ускоренное сердцебиение снижало шансы на победу. Кроме того, при выборе победителя учитывалось мнение зрителей. Они отдавали голоса за тех, кто ленился эффективнее всего.

Победитель получил бесплатный авиабилет в Южную Корею, где турниры по ничегонеделанию проводятся с 2014 года. Их затеяла художница с псевдонимом Упс-янг, считавшая, что люди недооценивают пользу безделья. Она ставила перед собой миссию изменить негативное отношение к пассивному отдыху, особенно острое в Азии, где распространен культ трудоголизма и переработок.

Ранее сообщалось, что на первом японском турнире по ничегонеделанию, который состоялся в Токио в 2023 году, победили три танцора. Они получили в награду дипломы, кубок и роскошные пижамы.