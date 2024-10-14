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20:17, 14 октября 2024Из жизни

В турнире по спортивному ничегонеделанию приняли участие больше 70 бездельников

На турнире по безделью в Гонконге дисквалифицировали за сон и подвижность

Фото: Xaume Olleros / Bloomberg / Getty Images

В Гонконге прошел очередной турнир по ничегонеделанию. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Поскольку родиной «спортивного» безделья считается Южная Корея, соревнования проходили в Корейском культурном центре. Участвовали более 70 человек. От них требовалось целых 90 минут сидеть и ничего не делать. За болтовню, сон и чрезмерную подвижность могли дисквалифицировать.

Чтобы убедиться в том, что соревнующиеся действительно расслаблены, у них каждые 15 минут измеряли пульс. Ускоренное сердцебиение снижало шансы на победу. Кроме того, при выборе победителя учитывалось мнение зрителей. Они отдавали голоса за тех, кто ленился эффективнее всего.

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Победитель получил бесплатный авиабилет в Южную Корею, где турниры по ничегонеделанию проводятся с 2014 года. Их затеяла художница с псевдонимом Упс-янг, считавшая, что люди недооценивают пользу безделья. Она ставила перед собой миссию изменить негативное отношение к пассивному отдыху, особенно острое в Азии, где распространен культ трудоголизма и переработок.

Ранее сообщалось, что на первом японском турнире по ничегонеделанию, который состоялся в Токио в 2023 году, победили три танцора. Они получили в награду дипломы, кубок и роскошные пижамы.

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      Олег Парамонов
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