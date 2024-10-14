Ирина Болгар заявила о шантаже со стороны Дурова

Ирина Болгар заявила, что Дуров шантажировал ее переездом в ОАЭ

Ирина Болгар, называющая себя матерью детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила о шантаже с его стороны. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Болгар, Дуров заблокировал ей доступ к банковским счетам и пообещал возобновить финансирование ее и ее троих детей только в том случае, если они переедут в ОАЭ.

Также, утверждает Болгар, основатель Telegram пригрозил, что европейские документы на нее и детей будут аннулированы в том случае, если она решит обратиться в суд.

10 октября Болгар поздравила Дурова с днем рождения. Публикацию она сопроводила видео с французской тюрьмой Иф, в которой содержали особо опасных преступников.

Тогда же бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин рассказал, что у Болгар патологическая страсть к роскоши и что в 2019 году Дуров единоразово перевел ей семь миллионов евро на содержание детей.