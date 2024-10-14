Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:11, 14 октября 2024Интернет и СМИ

Ирина Болгар заявила о шантаже со стороны Дурова

Ирина Болгар заявила, что Дуров шантажировал ее переездом в ОАЭ

Фото: Tatan Syuflana / AP

Ирина Болгар, называющая себя матерью детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила о шантаже с его стороны. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Болгар, Дуров заблокировал ей доступ к банковским счетам и пообещал возобновить финансирование ее и ее троих детей только в том случае, если они переедут в ОАЭ.

Также, утверждает Болгар, основатель Telegram пригрозил, что европейские документы на нее и детей будут аннулированы в том случае, если она решит обратиться в суд.

10 октября Болгар поздравила Дурова с днем рождения. Публикацию она сопроводила видео с французской тюрьмой Иф, в которой содержали особо опасных преступников.

Тогда же бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин рассказал, что у Болгар патологическая страсть к роскоши и что в 2019 году Дуров единоразово перевел ей семь миллионов евро на содержание детей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Прямиком из США». В Курской области уничтожили экипаж БМП из иностранных бойцов. Что об этом известно?

      Президент Ассамблеи в Женеве жестко прервала протест представителя Украины

      На Украине сообщили о падении доверия граждан к Зеленскому

      Москвичам пообещали бабье лето

      Медиалига дисквалифицировала блогера Литвина за нападение на болельщика во время матча

      Французская компания запустит 1500 спутников на околоземную орбиту

      Оксана Самойлова нарядила козу в одежду люксового бренда почти за 100 тысяч рублей

      В России отреагировали на доказательства присутствия солдат США в Курской области

      В российском городе школьник выпал из окна во время урока

      В Минобороны Украины назвали число покинувших страну военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше