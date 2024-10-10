Болгар поздравила Дурова с юбилеем и опубликовала видео из французской тюрьмы

Болгар поздравила Дурова роликом с бывшей тюрьмой для опасных преступников

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, поздравила предпринимателя с юбилеем. Поздравление она опубликовала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), сопроводив его роликом с бывшей тюрьмой для опасных преступников.

«Никто не должен оставаться без подарка на день рождения. Когда мы не можем доставить его лично, будем полагаться на почтальонов Вселенной», — подписала Болгар пост с поздравлением Дурова с 40-летием. Публикацию она сопроводила кадрами замка Иф — бывшей тюрьмы для особо опасных преступников.

Ранее стало известно, что в 2019 году Дуров по обоюдной договоренности перевел Болгар семь миллионов евро единоразово для поддержки троих детей. Утверждалось, что она могла потратить деньги на люксовые бренды и ювелирные украшения.