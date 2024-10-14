Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:19, 14 октября 2024Культура

Катя Лель передумала судиться с Отаром Кушанашвили

Певица Катя Лель передумала судиться с шоуменом Отаром Кушанашвили

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Катя Лель официально отказалась от иска к шоумену Отару Кушанашвили, которого обвиняла в высмеивании. Об этом сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на адвоката певицы Татьяну Галанцеву.

В сентябре артистка подала в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Тогда Лель заявила, что Кушанашвили распространяет порочащую ее репутацию информацию в роликах на YouTube. Недавно сообщалось, что первое судебное заседание по иску должно было состояться 14 октября.

«Суд принял отказ и вынес решение о прекращении искового производства. Самой Екатерины на заседании не было. На заседании присутствовали лишь представители истца и журналисты», — сказала Галанцева.

Ранее стало известно, что Катя Лель рассказала о помощи инопланетян людям.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался о ситуации в Курской области

      «Одноклассники» запустили первое в России научпоп-шоу про садоводство

      Записку с предостережением на русском языке нашли на отбитых у ВСУ позициях под Курском

      Кадыров встретился с принцем Саудовской Аравии

      Жители Курской области рассказали о расстреле гражданских украинскими войсками

      Крупнейшей экономике Европы диагностировали умеренную рецессию

      Врач назвала главную угрозу здоровью сердца

      Турист отправился фотографировать учения НАТО в горах и не выжил

      В WhatsApp появится новая полезная функция

      Более 60 украинских дипучреждений получили сообщения о минировании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше