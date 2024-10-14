Летчик рассказал о программе для полетов на авиасалонах

Летчик Таскаев: для полетов на авиасалонах пишется программа испытаний

Для демонстрационных полетов на авиационных салонах пишется специальная программа испытаний. Об этом РИА Новости рассказал директор по летным испытаниям компании «Яковлев», заслуженный летчик-испытатель Роман Таскаев.

«Бывают и специфические программы. Например, перед демонстрацией техники потенциальным заказчикам на авиасалонах мы тоже пишем программу, проводим тренировочные полеты, а затем уже выполняем демонстрационные полеты», — сказал пилот.

В августе ТАСС сообщил, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который проходил в выставочном центре «Патриот», компания «Яковлев» представила проект учебно-боевого самолета Як-130М с расширенными возможностями.

В июле Андрей Богинский, генеральный директор компании «Яковлев» — нового предприятия на базе авиастроительной корпорации «Иркут», сообщил, что турбореактивный учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют для выполнения специальных задач.