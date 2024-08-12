Представлен проект российского Як-130М с расширенными боевыми возможностями

На «Армии-2024» представили проект самолета Як-130М с расширенными возможностями

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который проходит с 12 по 14 августа в выставочном центре «Патриот», компания «Яковлев» представила проект учебно-боевого самолета Як-130М с расширенными возможностями. Об этом сообщает ТАСС.

«Модернизация коснулась главным образом расширения боевых возможностей этой машины за счет установки нового бортового оборудования и систем вооружения», — заявили в компании.

Там добавили, что на Иркутском авиационном заводе ведется производство трех опытных образцов Як-130М. Перспективные машины ориентированы главным образом на внешний рынок, а их облик сформирован с учетом пожеланий уже купивших Як-130 заказчиков.

В июле генеральный директор компании «Яковлев» — нового предприятия на базе авиастроительной корпорации «Иркут» — Андрей Богинский сообщил, что турбореактивный учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют для выполнения специальных задач.