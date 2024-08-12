Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:33, 12 августа 2024Наука и техника

Представлен проект российского Як-130М с расширенными боевыми возможностями

На «Армии-2024» представили проект самолета Як-130М с расширенными возможностями

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который проходит с 12 по 14 августа в выставочном центре «Патриот», компания «Яковлев» представила проект учебно-боевого самолета Як-130М с расширенными возможностями. Об этом сообщает ТАСС.

«Модернизация коснулась главным образом расширения боевых возможностей этой машины за счет установки нового бортового оборудования и систем вооружения», — заявили в компании.

Там добавили, что на Иркутском авиационном заводе ведется производство трех опытных образцов Як-130М. Перспективные машины ориентированы главным образом на внешний рынок, а их облик сформирован с учетом пожеланий уже купивших Як-130 заказчиков.

В июле генеральный директор компании «Яковлев» — нового предприятия на базе авиастроительной корпорации «Иркут» — Андрей Богинский сообщил, что турбореактивный учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют для выполнения специальных задач.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин потребовал выбить ВСУ из Курской области. Переговоров с Киевом не будет

      В сети оценили внешность 18-летней дочери Тома Круза без макияжа на новых фото

      Бойцы ВСУ назвали цель операции в Курской области

      В России девочка зарезала котенка в знак дружбы

      Представлен проект российского Як-130М с расширенными боевыми возможностями

      Названы главные правила тренировок после 60 лет

      Промолчавшая о сторонниках террористов россиянка попала под следствие

      В работе Telegram в России произошел сбой

      В российском городе появилась «скамейка для лилипутов»

      Тело убитой ВСУ почти неделю назад беременной женщины осталось в обесточенном морге Суджи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше