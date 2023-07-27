Учебно-боевой Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач

«Яковлев» разработает модернизированный самолет Як-130М для выполнения спецзадач

Турбореактивный учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют для выполнения специальных задач. Об этом генеральный директор компании «Яковлев» — нового предприятия на базе авиастроительной корпорации «Иркут» — Андрей Богинский сообщил РИА Новости.

«Сейчас мы разрабатываем модернизируемый самолет Як-130М для выполнения специальных задач и продвинутого обучения летчиков», — сказал он.

Опытный образец Як-130 совершил первый полет в 1996 году. Двухдвигательный самолет предназначен для обучения военных летчиков. Также Як-130 может нести вооружение.

Ранее в июле стало известно, что Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации передал Министерству обороны России партию самолетов Як-130, которые выбраны в качестве базовых для основной и повышенной подготовки летчиков Воздушно-космических сил.

В том же месяце первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что Россия вдвое нарастила выпуск многоцелевых истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.