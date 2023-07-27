Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:22, 27 июля 2023Наука и техника

Учебно-боевой Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач

«Яковлев» разработает модернизированный самолет Як-130М для выполнения спецзадач

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Турбореактивный учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют для выполнения специальных задач. Об этом генеральный директор компании «Яковлев» — нового предприятия на базе авиастроительной корпорации «Иркут»Андрей Богинский сообщил РИА Новости.

«Сейчас мы разрабатываем модернизируемый самолет Як-130М для выполнения специальных задач и продвинутого обучения летчиков», — сказал он.

Опытный образец Як-130 совершил первый полет в 1996 году. Двухдвигательный самолет предназначен для обучения военных летчиков. Также Як-130 может нести вооружение.

Материалы по теме:
Ракеты, истребители и танки: какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
Ракеты, истребители и танки:какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
11 ноября 2022
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Ранее в июле стало известно, что Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации передал Министерству обороны России партию самолетов Як-130, которые выбраны в качестве базовых для основной и повышенной подготовки летчиков Воздушно-космических сил.

В том же месяце первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что Россия вдвое нарастила выпуск многоцелевых истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Разведчик впервые рассказал о секретной программе США по изучению НЛО. Он заявил, что власти укрывают корабли пришельцев

    Россияне назвали неочевидный признак успешности бизнеса

    На Украине продлили военное положение и мобилизацию

    Мировые цены на пшеницу продолжили расти

    Стала известна судьба пострадавших при крушении вертолета на Алтае россиян

    В Госдуме подтвердили запрет на выезд депутатов на СВО без разрешения Минобороны

    Стало известно о падении беспилотника самолетного типа в Воронежской области

    Опубликован портрет предполагаемого педофила из Подмосковья

    Ровенского военкома задержали после избиения военного дубинкой

    США решили принять меры в связи с подорожанием российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости