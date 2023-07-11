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15:17, 11 июля 2023Наука и техника

Минобороны России передали партию самолетов Як-130

«Ростех»: Иркутский авиазавод передал Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передал Министерству обороны России партию турбореактивных учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Иркутский авиазавод выполняет свои обязательства по гособоронзаказу. Авиационная техника изготавливается в соответствии с графиком. В производстве находятся самолеты следующих партий, запланированные к поставке в текущем году», — приводит пресс-служба слова генерального директора ОАК Юрия Слюсаря.

Отмечается, что Як-130, разработанный ОКБ имени А.С. Яковлева, выбран в качестве базового самолета для основной и повышенной подготовки летчиков Воздушно-космических сил России. Як-130 является основным компонентом учебно-тренировочного комплекса, который включает интегрированную систему объективного контроля, учебные компьютерные классы, пилотажные и специализированные тренажеры.

Ранее в июле в «Ростехе» сообщили, что Иркутский авиационный завод изготовил и передал Министерству обороны России партию двухместных многоцелевых истребителей Су-30СМ2.

В ноябре 2022 года Воздушно-космическим силам России передали партию многоцелевых истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолетов Як-130.

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