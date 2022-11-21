Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:36, 21 ноября 2022Наука и техника

ВКС России получили партию Су-30СМ2 и Як-130

ВКС России получили партию истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолетов Як-130

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили партию многоцелевых истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолетов Як-130. Еще одну партию передадут до конца года, сообщается на сайте кабмина.

«Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Минобороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130», — говорится в сообщении.

Количество переданных самолетов не уточняется. «В составе "Ростеха" мы продолжаем выполнение своих обязательств в рамках государственного оборонного заказа. Сегодня в производстве находится еще одна партия машин, которая будет передана заказчику до конца года», — приводят в правительстве слова гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ракеты, истребители и танки: какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
Ракеты, истребители и танки:какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
11 ноября 2022

В феврале «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что истребители Су-30СМ2 получат возможность управлять ведомыми беспилотными летательными аппаратами.

В январе стало известно, что смешанный авиаполк морской авиации Балтийского флота получил четыре истребителя Су-30СМ2.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Раскрыто значение терминов «канава» и «башмак» в языке сотрудников МЦД
Еще один российский депутат отправился в зону спецоперации
Раскрыты подробности пожара в жилом доме возле комплекса «Москва-Сити»
Центробанк сделал исключение на вывоз наличной иностранной валюты из России
Байден помиловал индейку и попытался с ней поговорить
В одной из башен «Москва-Сити» произошел пожар
Названы шесть вредных в больших количествах ПП-продуктов
Глава МАГАТЭ заявил о переговорах о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Стало известно о связи расстрелявших российских пленных бойцов ВСУ с НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.