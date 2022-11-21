ВКС России получили партию Су-30СМ2 и Як-130

ВКС России получили партию истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолетов Як-130

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили партию многоцелевых истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолетов Як-130. Еще одну партию передадут до конца года, сообщается на сайте кабмина.

«Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Минобороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130», — говорится в сообщении.

Количество переданных самолетов не уточняется. «В составе "Ростеха" мы продолжаем выполнение своих обязательств в рамках государственного оборонного заказа. Сегодня в производстве находится еще одна партия машин, которая будет передана заказчику до конца года», — приводят в правительстве слова гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.

В феврале «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что истребители Су-30СМ2 получат возможность управлять ведомыми беспилотными летательными аппаратами.

В январе стало известно, что смешанный авиаполк морской авиации Балтийского флота получил четыре истребителя Су-30СМ2.