Морская авиация Балтийского флота получила новые истребители

Четыре истребителя Су-30СМ2 прибыли в Калининградскую область. Новые самолеты включили в состав авиаполка морской авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

«Сегодня на аэродром в городе Черняховске Калининградской области прибыло звено истребителей Су-30СМ2, которые вошли в состав смешанного авиационного полка морской авиации Балтийского флота», — сообщили в ЗВО.

Самолеты приняли на Иркутском авиационном заводе. После этого Су-30СМ2 совершили перелет в Калининградскую область, где авиаполк получил истребители.

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев отметил, что новые самолеты повысят боевую мощь Балтийского флота. Экипажи Су-30СМ прошли подготовку.

Модернизированный истребитель получил двигатель с управляемым вектором тяги, переднее горизонтальное оперение и радиолокационную станцию с активной фазированной решеткой. Также Су-30СМ2 отличается расширенной номенклатурой вооружения.

Ранее генеральный директор Иркутского авиационного завода «Корпорации "Иркут"» сообщил о постройке первых Су-30СМ2 для Военно-морского флота России. Он отметил, что в самолете заменили иностранное оборудование российскими аналогами.

В декабре журнал Flight Global выпустил справочник World Air Forces 2022. В издании отметили, что по численности истребителей четвертого поколения Су-27 и Су-30 Россия занимает второе место в мире.