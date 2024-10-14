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18:00, 14 октября 2024Экономика

Минэнерго назвало «пятно позора» российской энергетики

Замглавы Минэнерго Грабчак: черные майнеры — пятно позора для энергоотрасли

Фото: Евгений Козырев / РИА Новости

Так называемые черные майнеры, ведущие незаконную деятельность на территории РФ, являются «пятном позора» для российской энергетической отрасли. Такое мнение выразил заместитель главы Минэнерго Евгений Грабчак, его слова приводит ТАСС.

На нелегальных майнинговых фермах, отметил он, занимаются откровенным воровством, не платя за используемую электроэнергию. Подобное поведение является неприемлемым и несет большой вред всей энергетической отрасли России, посетовал Грабчак.

Всплеск активности черных майнеров сейчас прослеживается в ряде регионов страны, включая республики Северо-Кавказского федерального округа, добавил он. Деятельность подобных организаций ведется в буквальном смысле «под землей», из-за чего отследить их бывает затруднительно.

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Он подчеркнул, что подобную незаконную деятельность необходимо ограничивать на законодательном уровне. Улучшению ситуации, по его мнению, поспособствует принятие федерального закона о майнинге и формирование необходимой нормативной базы, которая бы учитывала интересы как бизнеса, так и государства. «Потому что действительно это (нелегальный майнинг — прим. «Ленты.ру») пятно позора на благом деле, это пятно, от него нужно избавляться», — заключил Грабчак.

Подземные фермы для майнинга криптовалюты, о которых говорил замглавы Минэнерго, обнаружили в конце сентября в Дагестане. Отмечалось, что ее владельцы оборудовали спуск под землю, где скрывались необходимое оборудование и провода. Подобное укрытие было необходимо, чтобы скрыть следы незаконной деятельности.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий добычу криптовалют. Заниматься подобной деятельностью, согласно основным положениям документа, смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр Минцифры. Майнить криптовалюту смогут и не являющиеся ИП россияне при условии, что они не превысят установленные правительством лимиты энергопотребления.

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      Анатолий Акулов
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