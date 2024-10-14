Глава Минсельхоза нашла замену хлебу

Глава Минсельхоза Лут призналась, что ест пастилу вместо хлеба

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут призналась, что нашла замену хлебу. Ее цитирует РБК.

По ее словам, вместо хлеба она ест пастилу, которая на него очень похожа. Глава Минсельхоза охарактеризовала пастилу как «наш знаковый продукт, о котором, безусловно, должен узнать весь мир».

Ранее Лут посетовала на то, что ситуация с севом озимых в 2024 году в России складывается очень непросто из-за недостатка влаги. По ее словам, сеять приходится практически в песок. Решение проблемы она увидела в вознесении молитв и благоволении высших сил.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский заметил, что причина, по которой крестьяне не сеют зерно, — это пошлины. А осенняя засуха, которая бывает часто, не имеет отношения к проблеме.