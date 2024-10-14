Москвичам пообещали бабье лето

Синоптик Шувалов: в выходные в Москву придет бабье лето

После дождя и мокрого снега в начале недели в Москву придет бабье лето. Потепление на выходных жителям столицы пообещал метеоролог Александр Шувалов, передает 360.ru.

«Холод нас приласкает только в первой половине недели. Сегодняшний и завтрашний день — по-настоящему осень. Дождь с примесью мокрого снега сегодня обязательно будет», — рассказал специалист. Он уточнил, что во вторник, 15 октября, температура будет держаться на уровне плюс трех-пяти градусов. В среду атмосферное давление начнет расти.

На фоне гребня высокого давления погода в Москве улучшится. Дневная температура начнет расти, однако ночная, напротив, может упасть до заморозков. Особенно холодными окажутся ночи четверга и пятницы. В выходные ожидается до 10-12 градусов тепла. «Мини бабье лето в середине октября», — заключил Шувалов.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Москве выпал первый снег.