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12:32, 14 октября 2024Экономика

В Москве выпал первый снег

Синоптик Леус: в Новой Москве выпал первый снег

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В понедельник, 14 октября, в Новой Москве выпал первый в 2024 году снег. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, об осадках сообщила метеостанция аэропорта Внуково в 11:00. Специалисты отмечают слабый дождь и снег. Видимость составляет девять километров. «Ждем полудня, чтобы посмотреть по данным всех метеостанций региона, куда уже добрались осадки в смешанной фазе», — добавил Леус.

Жители Подмосковья уже поделились кадрами первого снега. На попавших в сеть фото можно увидеть небольшой снежный покров на траве и кронах деревьев.

Ранее синоптики предупредили москвичей о погружении в глубокую осень. В начале текущей недели ожидается пасмурная, ветреная и дождливая погода.

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      Александра Качан
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