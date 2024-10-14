Блогера Литвина арестовали на 13 суток за нападение на болельщика во время матча

Суд арестовал блогера Литвина за нападение на болельщика во время матча

Суд арестовал на 13 суток блогера Михаила Литвина за нападение на болельщика во время матча Медиалиги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Кузьминского районного суда Москвы.

Литвина признали виновным по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») УК РФ.

О задержании блогера стало известно 12 октября. Сообщалось, что он подбежал к трибуне соперника, на которой находился рэпер и владелец СКА Баста (Василий Вакуленко), и ударил одного из фанатов. По информации журналиста Ивана Карпова, причиной стало то, что болельщик скандировал оскорбительную кричалку в адрес Литвина.