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20:33, 12 октября 2024Спорт

Устроившего потасовку с Бастой во время футбольного матча блогера задержали

Владельца команды Медиалиги Lit Energy Литвина, устроившего потасовку, задержали

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Владельца команды Медиалиги Lit Energy Максима Литвина, устроившего потасовку во время матча с ростовским СКА, задержали. Об этом «Спорт-экспрессу» сообщил президент турнира Николай Осипов.

Он рассказал, что в данный момент Литвин находится в отделе полиции. Отмечается, что он был задержан за мелкое хулиганство. «Думаю, что в начале следующей недели судебное разбирательство будет», — подчеркнул глава Медиалиги.

Ранее стало известно, что Литвин подбежал к трибуне соперника, на которой находился рэпер и владелец СКА Баста (Василий Вакуленко), и ударил одного из фанатов. По информации журналиста Ивана Карпова, причиной стало то, что болельщик скандировал оскорбительную кричалку в адрес Литвина.

Медиалига была создана в 2022 году. Ее команды составлены из блогеров, артистов, а также профессиональных футболистов.

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      Анастасия Борисова
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