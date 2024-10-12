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18:52, 12 октября 2024Россия

Российские блогер и рэпер подрались на стадионе во время футбольного матча

112: блогер Михаил Литвин и рэпер Баста подрались на стадионе во время матча

Кадр: Telegram-канал 112

Российские блогер Михаил Литвин и рэпер Василий Вакуленко (Баста) подрались на стадионе во время футбольного матча. О драке сообщил Telegram-канал «112».

12 октября Литвин напал на фаната СКА во время матча между «ЛитЭнерджи» и «СКА Ростов». Он подбежал к толпе и ударил одного из фанатов якобы из-за оскорблений с их стороны. К драке присоединился и Баста — владелец «СКА Ростов», который защитил фанатов своей команды.

На Литвина, его друга Рустама Ахмадулина и фаната ростовского клуба Сергея Плынина составили протокол о мелком хулиганстве.

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Ранее Литвин рассказал о чувстве стыда из-за заработка. По его словам, он имеет активы на сумму более миллиона долларов (более 87,5 миллиона рублей).

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      Вера Владзиевская
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