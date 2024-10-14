НАТО начало ежегодные ядерные учения

В НАТО начались ежегодные ядерные учения Steadfast Noon

В НАТО начались ежегодные ядерные учения Steadfast Noon, которые продлятся две недели. Об этом сообщается на официальном сайте Североатлантического альянса.

«В понедельник (14 октября 2024 года) НАТО начнет ежегодные ядерные учения Steadfast Noon, в которых примут участие более 60 самолетов», — утверждается в публикации.

По данным альянса, тренировочные полеты будут проводиться главным образом над Западной Европой и акваторией Северного моря. Участие в учениях примут в том числе истребители, способные нести ядерные боеголовки США, однако в рамках тренировочных заданий ядерное оружие не будет загружаться на борт.

В учениях Steadfast Noon также будут задействованы около двух тысяч военнослужащих с восьми авиабаз. В материале уточняется, что подобные ядерные учения носят плановый характер и проводятся каждый октябрь.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что целью учений НАТО является подготовка к ограниченной ядерной войне в Европе с нанесением ударов по целям в России.