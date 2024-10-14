Немецкие военные перестали верить в победу Украины

Bild: эксперты Минобороны ФРГ не верят в победу Украины в конфликте с Россией

Эксперты Министерства обороны ФРГ не верят в победу Украины в конфликте с Россией. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в ведомстве.

Как пишет аналитик издания Юлиан Репке, немецкие военные эксперты перестали верить в победу Киева на фоне продвижения Вооруженных сил (ВС) России на фронте. Отмечается, что наступление российских военных вызывает тревогу из-за истощения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Эксперты Минобороны ФРГ полагают, что наступление осенней распутицы повлияет на темпы наступления ВС России. При этом аналитики подчеркивают, что ситуация является «крайне тревожной». В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус продолжает настаивать на необходимости победы Украины.

Ранее кандидат в канцлеры Германии на федеральных выборах 2025 года Фридрих Мерц заявил о неспособности Украины победить Россию. По его словам, Германия должна сделать все, чтобы Россия посчитала продолжение боевых действий безнадежной затеей.