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17:40, 14 октября 2024Мир

Немецкие военные перестали верить в победу Украины

Bild: эксперты Минобороны ФРГ не верят в победу Украины в конфликте с Россией

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Эксперты Министерства обороны ФРГ не верят в победу Украины в конфликте с Россией. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в ведомстве.

Как пишет аналитик издания Юлиан Репке, немецкие военные эксперты перестали верить в победу Киева на фоне продвижения Вооруженных сил (ВС) России на фронте. Отмечается, что наступление российских военных вызывает тревогу из-за истощения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Эксперты Минобороны ФРГ полагают, что наступление осенней распутицы повлияет на темпы наступления ВС России. При этом аналитики подчеркивают, что ситуация является «крайне тревожной». В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус продолжает настаивать на необходимости победы Украины.

Ранее кандидат в канцлеры Германии на федеральных выборах 2025 года Фридрих Мерц заявил о неспособности Украины победить Россию. По его словам, Германия должна сделать все, чтобы Россия посчитала продолжение боевых действий безнадежной затеей.

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      Юрий Леонов
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