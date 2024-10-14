Перечислено вооружение обещанных Киеву «Миражей»

«Известия»: обещанные Киеву истребители Mirage могут нести ракеты SCALP-EG

Модификация истребителей Mirage 2000, которые Париж обещает передать Киеву, способна нести вооружение класса «воздух-земля». Ракеты и бомбы «Миражей» перечислили в материале «Известий».

«Истребитель может применять крылатые ракеты SCALP-EG — это полный аналог британских Storm Shadow. С большой вероятностью именно для их применения и будут использоваться французские самолеты», — пишет издание.

Автор подчеркнул, что в воздушном бою французский самолет с большой вероятностью будет уступать российским истребителям Су-35С поколения 4++. При этом он добавил, что Mirage 2000 обладает более серьезными возможностями, чем F-16 ранних серий, которые поставляют Киеву.

Отмечается, что Mirage 2000 может нести не только ракеты дальнего действия, но и другие корректируемые и управляемые боеприпасы класса «воздух-земля».

Истребители Mirage 2000-5, которые может получить Киев, способны нести ракеты класса «воздух-воздух» Super 530, Magic R.550 и MICA. Также в арсенал самолетов входят управляемые авиабомбы Paveway II.

Ранее в октябре бывший французский офицер-десантник Ксавье Моро сообщил, что истребители Mirage 2000, которые Париж планирует поставить Киеву, менее требовательны к аэродромной инфраструктуре, чем F-16.