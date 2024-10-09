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15:30, 9 октября 2024Наука и техника

Названо преимущество Mirage 2000 перед F-16

Эксперт Моро: истребители Mirage 2000 могут использовать неподготовленные ВПП

Фото: Lefteris Partsalis / Globallookpress.com

Истребители Mirage 2000, которые Париж планирует поставить Киеву, менее требовательны к аэродромной инфраструктуре, чем F-16. Преимущество «Миража» перед американским самолетом назвал бывший французский офицер-десантник Ксавье Моро в беседе с ТАСС.

«Они [Mirage 2000] могут использовать менее приспособленные взлетно-посадочные полосы (ВПП). С таких же полос могут взлетать самолеты МиГ-29 или Су-24 [Воздушных сил Украины]», — сказал он.

По мнению эксперта, «Миражи» не добавят Киеву преимуществ в воздухе. При этом они потребуют дополнительных компонентов и персонала для обслуживания самолета. Моро подчеркнул, что на одного летчика Mirage приходится десять авиатехников.

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Ранее в октябре заслуженный военный летчик России Владимир Попов сообщил, что потенциал российских истребителей Су-30СМ и Су-35С на 25-30 процентов превосходит возможности Mirage 2000.

В июне полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что решение Франции передать Украине истребители Mirage 2000-5 связано с необходимостью утилизации самолетов, которые снимают с вооружения.

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      Даниил Иринин
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