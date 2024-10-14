QR-коды на неровных поверхностях научились считывать

Создан алгоритм, способный считывать нечитаемые QR-коды с неровных поверхностей

Специалисты Университета Барселоны (Испания) создали алгоритм, позволяющий правильно считывать нечитаемые QR-коды. Исследование было опубликовано в журнале Pattern Recognition Letters.

По словам ученых, проблема заключалась в том, что оборудование часто не может считать QR-коды, напечатанные на неровных поверхностях. Также сканер или камера смартфона бессильны, если объект с кодом был поврежден. Специалисты создали алгоритм и научили его считывать сложные QR-коды.

Авторы научной работы исследовали особенности QR-кодов, то есть внутренние закономерности, которые присущи всем штриховым кодам. На основе этих данных они создали метод универсальной корректировки, который позволяет моделировать нечитаемую часть зашифрованного сообщения.

В материале говорится, что, например, на посылках и отправлениях наклейки с QR-кодами часто приходят в негодность из-за особенностей транспортировки. Кроме того, во многих случаях продукция имеет своеобразную упаковку, на которую невозможно ровно приклеить стикер с кодом.

Ранее в ЦБ РФ заявили, что полноценное широкое использование цифрового рубля должно начаться в РФ с 1 июля 2025 года. «Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК», — отметили в Банке России.