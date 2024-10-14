Раскрыты письменные показания Скрипаля по делу об отравлении

В Британии раскрыли письменные показания Сергея Скрипаля по делу об отравлении

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, заявил, что чувствовал себя в Соединенном Королевстве в безопасности и не считал необходимым скрывать свою личность. Его письменные показания были зачитаны в ходе открытых слушаний в городе Солсбери, передает ТАСС.

Скрипаль подчеркнул, что не знает, какие именно организации были ответственны за обеспечение его безопасности в Британии. Кроме того, он отметил, что не считал необходимым селиться в закрытой, особо охраняемой местности после переезда в страну в 2010 году.

Экс-полковник ГРУ заявил, что его дом в Солсбери находился на тихой улице, а некоторые из его соседей — бывшие полицейские.

Летом сообщалось, что Сергей и Юлия Скрипали не хотят появляться на заседании по делу об отравлении жительницы британского города Эймсбери Дон Стерджес в 2018 году. При этом ее родственники считают, что Скрипалей стоит включить в список свидетелей.