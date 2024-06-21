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23:13, 21 июня 2024Мир

В Британии сообщили о нежелании Скрипалей участвовать в расследовании отравления

Guardian: Скрипали не хотят участвовать в слушании по делу об отравлении

Фото: Toby Melville / Reuters

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления в Солсбери из соображений безопасности. О нежелании Скрипалей участвовать в расследовании сообщает газета The Guardian, ссылаясь на информацию, полученную во время предварительного слушания.

Как утверждает газета, Скрипали считают, что сведений, предоставленных ими правоохранителям, достаточно, и их присутствие на заседании необязательно. Кроме того, в публикации указывается, что британское правительство попросило сопроводить слушание жесткими мерами безопасности.

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