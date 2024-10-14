Россиянкам с пышными формами дали семь советов модно одеваться

Дизайнер Тана Хомиц призвала россиянок с пышными формами носить оверсайз-одежду

Дизайнер и основатель одноименного бренда одежды Тана Хомиц дала россиянкам с пышными формами семь советов модно одеваться. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 14 октября.

В первую очередь собеседница издания призвала носить оверсайз-одежду, которая способна скрыть недостатки. Помимо этого, специалистка подчеркнула, что хорошо держат форму и не акцентируют внимание на проблемных зонах вещи из плотных материалов. «Это может быть деним или жаккард, либо костюмные ткани, которые придают образу элегантность», — уточнила Хомиц.

Среди прочего, дизайнер напомнила о важности акцентов на талии, в том числе с помощью ремня, который позволяет создать гармоничные пропорции в образе. При этом женщина заявила, что наиболее выигрышно будут смотреться однотонные или фактурные материалы.

Кроме того, Хомиц посоветовала носить брюки прямого кроя, а также предметы гардероба ярких оттенков. «Синие, фиолетовые, изумрудные, красные, оранжевые тона отлично разбавят повседневные образы. Важно научиться правильно сочетать яркие цвета со сдержанными тонами, чтобы образ был гармоничным и элегантным. Например, к светлому брючному костюму можно добавить яркую блузку, чтобы создать акцент», — рассказала эксперт.

В заключение специалистка порекомендовала проявлять любовь к себе и свободу в экспериментах с материалами, фасонами, фактурами и стилями. «Девушки, любящие себя, излучают привлекательность, которая добавляет изысканность в любой образ», — подытожила Хомиц.

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